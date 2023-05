Pomigliano-Sampdoria 2-4, si salvano le blucerchiate a Palma Campania

Sorride la Sampdoria. Condannate a vincere, in virtù di un unico risultato a disposizione, le blucerchiate passano a Palma Campania (2-4) e spingono il Pomigliano allo spareggio playout. Dal 33’ al 43’ le liguri piazzano uno 0-3 mortifero con la doppietta di una scatenata Stefania Tarenzi, intervallata dalla rete di Aurora De Rita. Si svegliano troppo tardi le pantere, che nel secondo tempo provano a riaprire l’incontro con Asia Bragonzi (70’) e Alice Corelli (84’). Chiude definitivamente la contesa Agnese Bonfantini (95’) ed esultano le ragazze di Salvatore Mango. Se retrocede la compagine di Dejan Stankovic, Elisabetta Oliviero (difensore di Pompei ed ex Napoli femminile) e socie restano in serie A.

L’ultimo impegno della poule salvezza premia le doriane. Non paga la strategia di contenimento messa in atto dalla formazione di Carlo Sanchez nel primo tempo. Vantaggio ospite al 32’ con il colpo di testa del bomber classe 1988. Palla sul primo palo e nulla da fare per la serba Sara Cetinja. Per fuorigioco viene annullato la rete di Alice Corelli (38’). Sempre di testa arriva il raddoppio di De Rita (40’). Prende il largo la Samp con Tarenzi, scavando un solco non più colmabile (43’). Soltanto al 44’ il primo intervento di Amanda Tampieri.

Nella ripresa Pomigliano a trazione anteriore. Entrano Virginia Di Giammarino, Hawa Sangarè, Asia Bragonzi e Veronica Battelani al posto di Valentina Gallazzi, Debora Novellino (ex di turno), Taty e Martina Fusini.

Di testa Bragonzi riaccende le speranze: 1-3 (70’). Un minuto dopo e Oliviero colpisce la traversa. Cade in area la francese Sangarè, ma non viene concesso il rigore. Rumoreggia la panchina granata. Dopo il gol vittoria contro il Como, Alice Corelli riapre la partita con un tiro a volo (83’). Sfiora il 3-3 Analu Martinez, altra ex di turno (87’). Nei cinque minuti di recupero il Pomigliano prova a lanciare il cuore oltre l’ostacolo, ma Bonfantini sigla il definitivo 2-4 a 15 secondi dallo scadere. Esce tra le lacrime (di felicità) Stefania Tarenzi.

Per lo spareggio salvezza si attende di conoscere l’avversaria del Pomigliano (nelle foto di Ferdinando Sodano): Napoli o Lazio? Si saprà soltanto domani pomeriggio.