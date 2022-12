Pomigliano-Sampdoria, la grinta dell'ex Ana Lucia Martinez

Occhi fissi sull’obiettivo. Confidano nell’operazione aggancio e rilancio in classifica capitan Gaia Apicella e compagne. Per l’11esima giornata di serie A le granata ospiteranno allo stadio comunale di Palma Campania (e non al Gobbato) la Sampdoria di Stefania Tarenzi. Solito lunch match delle ore 12.30 in diretta TimVision.

Due le ex di turno: la figlia e nipote d’arte Debora Novellino e Ana Lucia Martinez Maldonado. «Sto guardando i Mondiali in Qatar. Ho visto quasi tutte le partite. Penso che le squadre che hanno dimostrato di essere un passo avanti sono Francia e Inghilterra, ma mi piacerebbe che vincessero Croazia o Argentina», dice l’attaccante guatemalteca.

Domani la delicata sfida con le blucerchiate. «Siamo una squadra che darà il massimo in ogni partita e che crescerà di più in ogni incontro, perché dando il 100% arriveranno cose positive. Non sarà un match facile, ma lotteremo ogni giornata per raggiungere il nostro obiettivo», assicura fiduciosa Analu.

Distacco da colmare. La compagine allenata da Antonio Cincotta a + 3 sulle pantere. «Si prospetta una partita molto intensa, in cui entrambe le squadre conoscono l'importanza di aggiungere qualche punto. Il duello sarà sicuramente risolto da piccoli dettagli. La Sampdoria è una formazione forte sulla palla inattiva: dobbiamo avere la massima concentrazione durante i 90 minuti», avverte Martinez.

Dopo il Napoli femminile, l’avventura con il Pomigliano. «Mi trovo molto bene. E’ la mia seconda esperienza qui, decisamente migliore di quella precedente sia a livello personale che calcistico», sottolinea la giocatrice del Centro America.

Vigilia. «Il tecnico Carlo Sanchez ha molta fiducia nella squadra e in ognuna di noi. Ci chiede sempre di dare il massimo e di fare una buona prestazione», argomenta la calciatrice classe 1990.

Considerazioni. «Personalmente è una partita che mi motiva molto. Come tutte le gare spero che si possa dimostrare il nostro lavoro quotidiano, facendo una bella prestazione di gruppo», auspica convinta Ana Lucia. «Duello non semplice. Conosciamo le qualità della Sampdoria e ne abbiamo molto rispetto, ma giocheremo la nostra partita», conclude Martinez.