Pomigliano, Sanchez: «E' la vittoria di tutto il gruppo»

L’abbraccio più bello. Al triplice fischio arbitrale le pantere si stringono, si complimentano a vicenda, finalmente possono abbandonarsi alla gioia più sincera e alla felicità contagiosa. Capitan Gaia Apicella e compagne hanno raggiunto l’ambito traguardo stagionale con la forza del gruppo.

A fare la differenza certamente è stata la doppietta dell’attaccante Ana Lucia Martinez Maldonado all’andata. Sofferenza preludio del trionfo. «A Palma Campania è stata una partita complicata», dichiara Calo Sanchez. «La Lazio ci ha fatto soffrire fino all’ultimo secondo. E’ stato decisivo il gol di Martinez al 95’ a Formello», ricorda il tecnico delle granata, prodigo di ringraziamenti.

Riavvolge il nastro l’allenatore del Pomigliano. «La storia è lunga. Bisogna fare i complimenti alla squadra e al presidente Raffaele Pipola», tiene a precisare Sanchez. «Il merito è delle ragazze per quanto ottenuto. E’ stato un anno particolare, di gioie e dolori, di soddisfazioni e di brutte partite». Risultato atteso e centrato. «E poi abbiamo riconfermato la serie A. E’ la salvezza di tutti: della squadra, del patron, di chi ci ha preceduto (Nicola Romaniello), del direttore Salvatore Violante, del responsabile alla comunicazione Enzo Ruggiero, che quotidianamente segue le calciatrici», ribadisce Sanchez.

«E come non menzionare Ferdinando Sodano, Giovanni Maione, la signora Giovanna che custodisce le ragazze come una mamma, i magazzinieri, il direttore Salvatore Piccolo». E ancora. «Naturalmente lo staff con Gerardo Alfano, il professore Corrado Saccone, il preparatore dei portieri Antonio Verdicchio, i fisioterapisti Alfonso Caprioli e Maria Romano, e il segretario Roberto Romano».

Seconda salvezza consecutiva. Firmata una vera impresa, frutto di un calcio fatto con il cuore, nonostante criticità oggettive: ovvero un club senza uno stadio dove poter giocare. Al Sud le persone sanno fare la differenza. «Il femminile è un mondo speciale e il presidente Raffaele Pipola crede fortemente nel progetto Pomigliano. Va data massima riconoscenza e gratitudine al numero uno granata. Ci siamo uniti come una famiglia», conclude orgoglioso Sanchez (nelle foto di Ferdinando Sodano).