Pomigliano-Sassuolo 0-2, ultimo atto della regular season

Daniela Sabatino e Tamar Dongus. L’attaccante di Agnone e il difensore di Boblingen regalano la vittoria al Sassuolo, che supera 2-0 il Pomigliano nell’ultima giornata di regular season. Avviene tutto nella ripresa. Il match si sblocca al minuto 69, quando il numero 18 neroverde trascina in porta il pallone e supera la serba Sara Cetinja. Il raddoppio si consuma di testa (82’) e chiude definitivamente la contesa. Alla vigilia campane ed emiliane appaiate in classifica (14), dopo il triplice fischio Popadinova e compagne staccano di tre lunghezze le pantere.

Nuova maglia per una nuova formula. Capitan Martina Fusini e socie indossano una divisa bianca, creata da Givova per la seconda parte di stagione, quando si disputerà la poule salvezza. E martedì 28 febbraio avrà luogo il sorteggio per i conseguenti accoppiamenti. La squadra del duo Alfano-Sanchez proverà a scongiurare l’ultima e la penultima posizione, che determineranno la retrocessione diretta e la sfida incrociata con la seconda di serie B.

A Palma Campania squillo iniziale della scozzese Lana Clelland con palla sopra la traversa. Arriva su calcio d’angolo il colpo di testa della brasiliana Taty: analoga sorte e mancanza di precisione. Scalda i muscoli la guatemalteca Ana Lucia Martinez con l’austriaca Isabelle Kresche che blocca senza problemi. Sfiora il vantaggio la formazione di casa ma il numero 12 di Graz respinge di piede. Ci prova Valentina Gallazzi, costringendo l’estremo difensore neroverde a bloccare in due tempi (25’). Il pallonetto di Sabatino non sorprende Cetinja (30’) e Clelland chiude troppo il suo destro in area (33’). Bella la conclusione dal limite di Zhanna Ferrario, che impegna una attenta Kresche. Il primo tempo termina a reti inviolate con il palo di Benedetta Brignoli (44’).

Nella ripresa avvio subito pericoloso con Gallazzi, che serve in area Taty: tiro respinto da Kresche, poi Martinez non trova lo spazio utile per battere a rete. Ancora Clelland ad infastidire la retroguardia campana. Gerardo Alfano decide di lanciare nella mischia l’ex di turno Asia Bragonzi al posto di Taty.

Passa in vantaggio la compagine di Gianpiero Piovani con Sabatino che spinge in rete un traversone di Clelland dalla sinistra (69’). Reazione granata con Martinez su imbeccata di Virginia Di Giammarino (70’). Martina Tomaselli colpisce la traversa ed è il preludio al raddoppio ospite. Proprio la numero 21 da calcio d’angolo disegna il passaggio perfetto per Dongus, che scavalca tutti e insacca. Finisce così il confronto allo stadio comunale di Palma Campania.