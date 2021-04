Chelsea senza problemi con il Porto: 0-2 e Tuchel ipoteca la semifinale

Le reti di Mount e Chilwell permettono al Chelsea di superare il Porto e di ipotecare la semifinale. Finisce 0-2 a Siviglia per gli uomini di Tuchel, che sfruttano al massimo due disattenzioni difensive dei portoghesi per piazzare i colpi mortiferi. Perché tra una settimana, sempre in Spagna, sarà difficile per gli uomini di Conceicao ribaltare la situazione. Eppure il Porto ci ha provato e nel primo tempo ha avuto la palla gol con Uribe che ha scheggiato la parte alta della traversa. Poi Mount, servito da Jorginho, alla mezz'ora, ha indovinato il movimento e poi il diagonale imprendibile. Nella ripresa Marega ha fatto fare il paratone a Mendy in uscita. Il Chelsea ha continuato a soffrire la velocità portoghese, ma ha rischiato poco. E nel momento del massimo sforzo, il Porto è riuscito a prendere il secondo gol: lancio innocuo, errore di Corona che apparecchia per Chilwell che s'invola verso Marchesin, lo salta, e segna a porta vuota. Un risultato che spegne il sogno degli uomini di Conceicao di poter superare un altro turno dopo aver fatto fuori la Juventus. Per Tuchel invece si profila seconda semifinale in due anni dopo quella con il Psg dello scorso agosto. Il Chelsea, dal suo arrivo in panchina, ha cambiato marcia.