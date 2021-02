6'pt Errori in fase d'impostazione della squadra di Pirlo. Ha alzato il proprio baricentro la Juventus, ma non è precisa.

4'pt Deve ritrovarsi la Juventus. Che ha subito il colpo a freddo.

2'pt GOL PORTO: Clamoroso errore di Bentancur, che dentro l'area di rigore appoggia male verso Szczesny: è attento Taremi, che va in spaccata e vincendo il contrasto con il portiere della Juventus riesce a porta avanti il Porto. Ma ripetiamo, clamoroso, l'errore del centrocampista uruguaiano.

1'pt Iniziata la partita in Portogallo, primo pallone della Juve, stasera in maglia arancione.

Tutto pronto a Oporto, tra pochi istanti fischio d'inizio di Porto-Juve

È la Juventus la prima italiana ad essere impegnata in campo europeo. La squadra di Pirlo stasera se la dovrà vedere con il Porto dell'ex Lazio Sergio Conceicao nell'andata degli ottavi di Champions League. È emergenza bianconera: soprattutto in difesa, dove non ci sarà Bonucci, al suo posto giocherà Chiellini, e dove mancherà anche Cuadrado. Ma la novità più importante riguarda l'attacco: Pirlo ha scelto di schierare Kulusevski dal primo minuto al fianco di Cristiano Ronaldo, con Alvaro Morata in panchina.

FORMAZIONI UFFICIALI

PORTO (4-4-2): Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Zaidu; Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Tecatico; Marega, Taremi. All.: Sergio Concecaio.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Rabiot, Bentancur, McKennie; Kulusevski, Ronaldo. All.: Pirlo.







