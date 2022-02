Porto e Lazio si giocano l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. I padroni di casa, terzi nel proprio girone di Champions, ospitano i biancocelesti, secondi nel gruppo E di EL. Conceição ritrova la squadra con la quale ha giocato 103 partite in carriera. Maurizio Sarri perde alla vigilia della gara Immobile per influenza e lancia Felipe Anderson nel tridente. Portoghesi con Evanilson e Taremi in attacco.

Segui la diretta di Porto-Lazio

46' Comincia il secondo tempo

Primo tempo

45' + 2' Duplice fischio al Do Dragao: 1-1 tra Porto e Lazio a fine primo tempo

45' L'arbitro assegna 2' di recupero

36' Pareggio del Porto: fantastico colpo di testa di Toni Martinez che trova il pareggio per i padroni di casa

31' Biancocelesti vicini al raddoppio: Diogo Costa si oppone alla grande al tentativo a botta sicura di Milinkovic-Savic

22' IL VANTAGGIO DELLA LAZIO! Zaccagni di tacco anticipa la difesa di casa siglando uno splendido gol per l'1-0 biancoceleste

10' Bella iniziativa di Zaccagni sulla sinistra ma il suo cross non trova nessun compagno in area di rigore

2' Colpo di testa di Pepe, palla sull'esterno della rete

1' Comincia il match

Porto-Lazio, le formazioni ufficiali

PORTO (4-3-3): Diogo Costa; Joao Mario, Mbemba, Pepe, Zaidu; Otavio, Grujic, Uribe; Fabio Vieira, Toni Martinez, Pepe. A disp.: Claudio Ramos, Fabio Cardoso, Marcano, Taremi, Francisco Conceicao, Galeno, Vitinha, Bruno Costa, Evanilson, Ruben Semedo, Antunes Eustaquio, Borges. All.: Conceicao

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Radu; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni. A disp.: Reina, Furlanetto, Floriani M., Hysaj, Kamenovic, Akpa Akpro, Andrè Anderson, Basic, Cataldi, Cabral, Moro, Romero. All.: Sarri

MARCATORI: 36' Toni Martinez (P), 22' Zaccagni (L)

ESPULSI:

AMMONITI: Grujic, Fabio Vieira (P), Milinkovic-Savic (L)

RECUPERO:

Dove vederla in tv e diretta streaming

Porto-Lazio, spareggio per gli ottavi di finale di Europa League di giovedì 17 febbraio alle ore 21, sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport (252 del satellite). Verrà inoltre trasmessa in streaming anche su DAZN e Sky Go. La diretta testuale sarà disponibile sul sito de IlMessaggero.it.