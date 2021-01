Tra Liverpool e Manchester United finisce 0-0. E così la squadra di Solskjaer rimane in testa alla Premier League. Con merito. Perché ad Anfield la formazione di Klopp ha sì in mano il pallino del gioco, ma di grosse occasioni non ne riesce a creare. E i Red Devils, guidati da Bruno Fernandes che nel primo tempo va vicino al gol del vantaggio, escono con un punto che aumenta le proprie convinzioni. È stata una partita che ha regalato poche emozioni. Solamente nella parte finale si è un po' accesa: ma chi si aspettava un grande spettacolo è rimasto deluso. Quello che viene fuori è che adesso c'è una seria candidata alla vittoria del campionato che all'inizio della stagione aveva poche speranze. Il Liverpool rimane terzo in classifica, superato anche dal Leicester, e sente il fiato sul collo del Tottenham di Mourinho, capace di andare a vincere sul campo dello Sheffield United (1-3). Gli Spurs aprono la gara con la rete di Aurier al 5', poi tocca al solito Harry Kane mandare sul doppio vantaggio, alla fine del primo tempo, la squadra dello Special One. Nella ripresa la ripre McGoldrick, ma è Ndobele a fissare il risultato finale. Stasera in campo anche il Manchester City contro il Crystal Palace. Una vittoria permetterebbe alla squadra di Guardiola si raggiungere il Leicester e di piazzarsi alle spalle dei cugini dello United a soli due punti di distacco. E con una partita in meno.

BUNDESLIGA

Allunga il Bayern Monaco grazie alla vittoria interna contro il Friburgo. La squadra di Flick vince 2-1 e adesso è a +4 sul Lipsia secodo in classifica. Come al solito segna Lewandowski: al settimo minuto il polacco porta avanti i bavaresi. Nel secondo tempo però i campioni d'Europa in carica confermano che in difesa concedono troppo, e Pedersen ne approfitta. Ci pensa Müller, al 74', a regalare tre punti pesanti.

Ultimo aggiornamento: 19:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA