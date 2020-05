La Premier League ha siglato un accordo da 4 milioni di sterline con la società di biotecnologie Prenetics per fornire test al coronavirus per giocatori e personale mentre la lega prepara il riavvio del progetto per una ripresa delle partite di giugno.



L'acquisizione dei test da parte della società di Hong Kong fa parte di protocolli sanitari ad ampio raggio che vengono elaborati e discussi tra la lega e i dipartimenti medici dei 20 club al fine di far tornare tutti i giocatori al lavoro nei campi di allenamento . Tutti i giocatori e lo staff verranno testati per il coronavirus due volte a settimana, con qualsiasi risultato positivo da mettere in quarantena dal resto della squadra . Ultimo aggiornamento: 12:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA