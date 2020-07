«I rivali meritano sempre il mio rispetto. E ho rispetto per tutto quel che l'Arsenal fa in campo, molto meno per quel che fa fuori dal campo». È l'affondo del tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ai 'gunners' che sarebbero tra i club promotori di una carta congiunta firmata da 8 società di Premier League inviata alla Corte Arbitrale dello Sport a inizio anno nella quale si chiedeva di respingere la richiesta del City di ritardare la sanzione Uefa che prevedeva la squalifica dalle coppe europee per due anni. Nei giorni scorsi il Tas ha ammesso il ricorso dei 'citizens' cancellando l'esclusione della squadra dalle prossime coppe europee per violazione del Financial fair play. Ultimo aggiornamento: 13:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA