Ritorno amaro di Jose Mourinho a Manchester, dove il Tottenham ha perso 2-1 sul campo dello United. È la prima sconfitta per il tecnico portoghese sulla sua nuova panchina. Per il Manchester doppietta di Marcus Rashford, che ha colpito in apertura dei due tempi. Sul finire del primo Dele Alli aveva trovato il momentaneo pareggio.

Fattore campo decisivo in questo turno di Premier League, con le squadre di casa tutte vincenti. Con il 2-0 sul Watford, il Leicester ha scavalcato il Manchester City, portandosi al secondo posto, a -8 dal Liverpool capolista, che nel derby con l'Everton ha prevalso 5-2. Sei reti nel primo tempo: doppietta di Origi, Shaqiri e Mané per il Liverpool; di Michael Keane e Richarlison per l'Everton. Al 90' Wijnaldum ha fissato il punteggio.

Nel 2-0 del Wolverhampton sul West Ham a segno l'ex milanista Patrick Cutrone. Quarto posto in classifica per il Chelsea, che ha battuto 2-1 l'Aston Villa.