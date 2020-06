La Premier è ripartita. E lo ha fatto principalmente ringraziando gli operatori sanitari impegnati in prima linea in questi mesi di lockdown, e sottolineando la lotta al razzismo che ha unito gli sportivi di tutto il mondo. Il patch con scritto “NHS” al fianco del logo societario, e “Black Lives Matter” al posto dei nomi dei calciatori sono esempi lampanti di questo. In Aston Villa-Sheffield, la prima partita del “project restart”, le due squadre, insieme al direttore di gara, si sono inginocchiate prima del fischio d’inizio. Sono state le uniche emozioni di una partita che sotto il profilo tecnico ha regalato veramente poco. Uno 0-0 scritto già dopo pochi minuti ma, sul quale, pesa in maniera netta la decisione di non concedere un gol netto allo Sheffield alla fine del primo tempo. Sul calcio di punizione messo in mezzo da Stevens, Nyland s’impappina, sbatte contro Davis in copertura difensiva, e si porta dentro la porta il pallone. I giocatori dello Sheffield giustamente esultano, ma è incredibile come l’arbitro Oliver non prenda la decisione giusta. Ed è ancora più inspiegabile come né il Var, e nemmeno la goal line technology, vadano in aiuto al direttore di gara che continua diritto per la sua strada. Le immagini, clamorose, lo smentiranno. E le polemiche in Inghilterra sono già partite. Immediatamente dopo l’accaduto il tweet dello Sheffield è stato tutto un programma:”Really?”, si sono domandati. Si, veramente. Ultimo aggiornamento: 21:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA