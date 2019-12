Premier League, doppio Vardy: il Leicester batte l'Aston Villa e va a -8 dal Liverpool

Sfida domenicale in Premier League, dove il Leicester mantiene il secondo posto, tornando a -8 dalla capolista Liverpool, grazie al successo per 4-1 sul campo del neopromosso Aston Villa. Grande protagonista del match è Jamie Vardy, autore di una doppietta, che apre e chiude le marcature al 20' e al 75', nel mezzo le altre due reti degli ospiti con Iheanacho e Evans. Per il Villa gol del momentaneeo 2-1 con Grealish. I tre punti portano la formazione di Rodgers anche a +6 sul Manchester City, che è terzo in classifica. Ultimo aggiornamento: 20:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA