Continua il duello ravvicinato in Premier League per il terzo posto provvisorio fra il Chelsea e il Leicester, da oggi di nuovo a braccetto con 23 punti in 11 partite, a -2 dal Manchester City che si trova a sua volta alle spalle del Liverpool capolista. Al successo di ieri conquistato dal Chelsea sul campo del Watford per 2-1, il Leicester ha risposto con un secco 2-0 sul campo del Crystal Palace. Soyuncu al 12' st e Vardy al 43' st hanno deciso il match del Selhurst Park. Il Tottenham, che era impegnato a Liverpool con l'Everton, non è andato invece oltre l'1-1: in vantaggio con Alli al 18' della ripresa, gli 'Spurs' sono stati raggiunti ben oltre il 90' da Tosun. Ultimo aggiornamento: 20:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA