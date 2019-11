Il Liverpool vince in rimonta e nei minuti di recupero sul campo dell'Aston Villa e mantiene saldamente la vetta della Premier League. I Reds in svantaggio al 21' per il gol di Trezeguet ribaltano la partita con Robertson all'87' e Mané al 94'. La squadra di Klopp è al comando con 31 punti dopo 11 giornate, 6 in più del Manchester City vittorioso in casa per 2-1 sul Southampton. Anche i 'citizens' si impongono i rimonta rispondendo alla rete di Ward-Prowse al 13', con Aguero al 70' e Walker all'86'. Ultimo aggiornamento: 18:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA