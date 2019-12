Premier League, papera di De Gea, lo United affonda con il Watford

Si ferma la striscia positiva di risultati del Manchester United allenato da Solskjaer, i 'red devils' perdono 2-0 in casa de Watford nel match valido per la 18esima giornata. Al Vicarage Road i padroni di casa passano in vantaggio al 50' grazie a Sarr che sfrutta una papera di De Gea, il raddoppio al 54' grazie a una realizzazione dal dischetto di Deeney. La classifica vede il Manchester United ottavo con 25 punti, ultimo con 12 punti il Watford che aggancia il Norwich. Ultimo aggiornamento: 18:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA