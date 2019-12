Il Manchester City, reduce dal ko nel derby, si rifà a spese dell'Arsenal vincendo 3-0 e rafforza il proprio terzo posto dopo la 17/a giornata di Premier League. Lo United invece frena dopo due vittorie consecutive, chiudendo 1-1 il match in casa contro l'Everton e si fa sorpassare dal Tottenham, che si impone 2-1 a Wolverhampton grazie ad una rete nel finale di Vertonghen. Gara facile per la squadra di Guardiola in casa dei Gunners, finita sotto 3-0 già al 45' per una doppietta di De Bruyne e la rete di Sterling. L'Everton è passato in vantaggio sullo United per una autorete di Lindelof ma nella ripresa Greenwood ha rimesso la sfida in equilibrio, che i Red Devils non sono più riusciti a cambiare. Buona la prova della squadra di Mourinho. al secondo successo consecutivo. Ultimo aggiornamento: 23:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA