Troppi giocatori positivi: in Premier rinviata anche Tottenham-Fulham

Salta anche Tottenham-Fulham: la partita prevista questa sera alle 19 non si giocherà. Ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale. Un po' tardiva, almeno secondo José Mourinho che alle 15 ha postato un eloquente commento sui suoi nuovi - e movimentati - account social: «Partita alle 19 e non sappiamo ancora se si gioca. Il miglior campionato del mondo…».

Sono troppi i casi nella formazione ospite, quindi si è deciso per l'annullamento della gara. È la seconda in Premier League dopo Everton-Manchester City, rinviata due giorni fa dopo l'esplosione del contagio all'interno della rosa di Pep Guardiola. Quindi stasera in campo ci sarà solamente il Liverpool in casa del Newcastle.

La situazione in Inghilterra sta peggiorando ora dopo ora e il numero di persone infette aumenta a livello esponenziale. Mai il Regno Unito fino al momento si era trovato in questa situazione. Lo stop del campionato comunque al momento non sembra un'ipotesi presa in considerazione dalla Premier League. Invece i club vorrebbero fermarsi per due settimane subito dopo il turno del 3 gennaio. In ogni caso, meno di un mese fa, erano stati riaperti gli stadi - anche se con numeri ridotti - e adesso si pensa a bloccare tutto. Così come a marzo. Un momento veramente delicato.

