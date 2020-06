Altri due casi di positività al coronavirus in Premier League, a quattro giorni dalla ripresa del campionato, e in un caso si tratta di un giocatore del Norwich che venerdi aveva affrontato il Tottenham in amichevole. Il club londinese da parte sua ha fatto sapere che nessuno dei suoi giocatori è risultato positivo, e che il calciatore avversario non era venuto a contatto con membri della squadra. I due casi di positività sono emersi dall'ultima tornata di tamponi, effettuati tra giovedì e venerdì scorsi, in numero di 1.200. Il giocatore del Norwich, secondo i protocolli adottati dalla Premier, andrà in autoisolamento per sette giorni e non sarà dunque disponibile per la prima partita del Norwich, venerdì contro il Southampton. In tutto, la Premier ha effettuato 8.687 test e le positività sono state 16. La prima partita in programma, dopo lo stop che data 13 marzo, sarà Aston Villa-Sheffield, mercoledì prossimo. Si ripartirà con cinque sostituzioni e due partite trasmesse in chiaro dalla Bbc. Ultimo aggiornamento: 13:51 © RIPRODUZIONE RISERVATA