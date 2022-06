Il Barcellona presenta le nuove maglie per la prossima stagione. Le divise 2022/23 hanno un nuovo design e, soprattutto, un nuovo sponsor. In "primo piano" ecco infatti il nome Spotify, la piattaforma musicale di streaming che dal prossimo anno brillerà sui colori blaugrana. Nella campagna marketing e sul sito ufficiale del club catalano c'è anche Piqué in versione modello. Il giocatore, che si è appena separato da Shakira, ha posato insieme ad altri suoi compagni per il lancio della divisa che si ispira ai Giochi Olimpici di Barcellona '92. In quell'anno Barcellona ospitò i giochi Olimpici in un'emozionante trentennale accompagnato dal motto "La Fiamma è ancora accesa". La divisa che i giocatori indosseranno in campo e realizzata in tessuto 100% poliestere, ricavato dalle bottiglie di plastica riciclate.