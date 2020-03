Il calcio in Serbia non si ferma, nonostante il coronavirus abbia colpito anche il presidente della Federazione, Slavisa Kokeza, risultato positivo al test del coronavirus. È stato lo stesso organismo che gestisce il calcio (ma anche gli altri eventi sportivi professionistici) in Serbia a diffondere la notizia della positività del presidente, tramite un comunicato apparso sui social. Le uniche misure adottate dal Governo fino a questo momento riguardano il divieto di assembramenti superiori a mille unità. Un vero e proprio paradosso: il presidente Kokeza è positivo, ma si continua a giocare. Ultimo aggiornamento: 18:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA