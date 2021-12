È stato un risveglio con un pizzico di rammarico quello della Lazio. I biancocelesti hanno al momento rimandato l’approdo agli ottavi di finale di Europa League e attendono il sorteggio di lunedì a Nyon per capire chi sarà l’avversario nello spareggio. Prima di quest’ultimo però ci sarà un nuovo impegno ufficiale da sostenere, e neanche così semplice. I biancocelesti domenica alle 18:00 saranno ospiti del Sassuolo al Mapei Stadium. Per questo è già iniziata la preparazione al match.

Stamani, come ogni seduta di ripresa la Lazio è stata divisa in due gruppi. I titolari contro il Galatasaray hanno svolto una seduta differenziata. Strakosha, Luiz Felipe, Acerbi e Milinkovic (squalificato domenica) sono rimasti nelle strutture interne di Formello. Hysaj, Marusic, Leiva, Basic, Pedro, Immobile e Zaccagni hanno scaricato il lavoro fatto in palestra con degli allunghi a secco, chi con le scarpe da ginnastica e chi con gli scarpini, per poi rientrare negli spogliatoi.

Per tutti gli altri mister Sarri e il suo staff hanno preparato una seduta tecnica culminata con una partitella a campo ridotto. Presenti anche i subentrati di ieri sera Lazzari, Cataldi e Felipe Anderson. Non si è visto invece Luis Alberto. Il Mago negli ultimi giorni ha accusato un risentimento al flessore alla gamba destra. Oltre al Mago non si è allenato neanche Akpa Akpro, per l'ivoriano lavoro personalizzato.