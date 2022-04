Oggi Leonardo Spinazzola rientrerà a Roma dal viaggio in Finlandia dove si è sottoposto ai controlli approfonditi del professor Lempainen (il chirurgo che lo ha operato a Turku lo scorso luglio) per verificare la tenuta del tendine d’Achille infortunato. Si tratta di test isocinetici per valutare la tenuta e la elasticità del tendine, tutto propedeutico a dare il via libera al giocatore per rientrare in gruppo ad allenarsi con il resto della squadra. Spinazzola tornerà a Roma nelle prossime ore e nel fine settimana il dottor Costa (il medico della Roma che lo ha accompagnato) assieme al team di recupero di Trigoria, stilerà una tabella di marcia per il ritorno graduale in campo.

Quando tornerà a giocare Leonardo Spinazzola?

Spinazzola tornerà a giocare con continuità a partire dalla prossima stagione. Tutto ciò che si otterrà quest’anno sarà da considerare un plus, anche perché ormai la squadra ha quasi terminato campionato e Conference League facendo a meno di lui. Sulla sinistra ha cominciato Vina, per poi lasciare spazio a Zalewski, ma non c’è -al momento- un vero e proprio titolare su quella fascia. Appena avrò ricevuto il via libera di Lempainen (che dovrebbe essere una formalità), Leo seguirà una tabella di marcia scrupolosa per il rientro graduale in squadra. Terminati tutti gli step, Mourinho potrà anche pensare di regalargli qualche minuto in campo senza rischiare rovinose ricadute. Sono stati diversi, infatti, gli ostacoli incontrati durante l’iter di ripresa: a gennaio un piccolo inciampo che ha allungato i tempi e a marzo un problema di salute che lo ha tenuto in casa per una settimana. Ma la luce in fondo al tunnel è vicina, è solo questione di tempo.