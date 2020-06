Ultimo aggiornamento: 17:32

E' una sfida salvezza nel senso più pieno del termine quella che va in scena oggi tra Brescia e Genoa, match valido per la 28esima giornata di Serie A. I lombardi hanno ricominciato bene dopo la sosta forzata di oltre tre mesi pareggiando a Firenze nello scorso turno di campionato, ma i punti da recuperare sulla quota salvezza sono ancora tanti, ben 7; i liguri, che occupano proprio il quartultimo posto, invece sono usciti seccamente sconfitti dal match casalingo col Parma, 1-4 il finale.Brescia profeta in patria solo una volta in tutto il campionato, nel 3-0 al Lecce della 16esima giornata: nelle altre 12 partite, 3 pareggi e ben 9 sconfitte; il Genoa viene da due vittorie consecutive in trasferta, colte prima dello stop al campionato, a Bologna per 0-3 e a San Siro col Milan, già a porte chiuse, col finale di 1-2.(4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma(4-4-2): Perin; Biraschi, Soumaro, Zapata, Romero; Barreca, Behrami, Sturaro, Iago Falque; Destro, Pinamonti