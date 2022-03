Nuovo stop in casa Juventus: Bonucci (convocato per Firenze pur in condizioni non ottimale a causa di un problema al polpaccio) oggi è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti radiologici che hanno evidenziato un’elongazione del soleo sinistro. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 7 giorni, niente Spezia ma potrebbe farcela per la Samp. Buone notizie invece dal campo della Continassa, con Bernardeschi, Dybala e Rugani che si sono allenati parzialmente in gruppo e mettono nel mirino la convocazione in campionato. Ancora indisponibili Alex Sandro, Chiellini, Zakaria, e i lungodegenti Chiesa, Kaio Jorge e McKennie. Contro lo Spezia Allegri potrebbe rispolverare il tridente, se Dybala darà garanzie dal primo minuto, e valuterà se e quando concedere un turno di riposo a Vlahovic.