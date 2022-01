La Roma perde un altro calciatore per Covid, è il secondo in due giorni. Entrambi hanno chiesto di rispettare la privacy e non rendere noto il proprio nome, ma l’ultimo - quello comunicato in giornata - non è vaccinato o comunque non ha ricevuto la terza dose booster. Altrimenti, come fatto nei casi precedenti, la società lo avrebbe scritto come nei comunicati precedenti. La quarantena da seguire per i soggetti che non si sono sottoposti a vaccinazione è più articolata: gli asintomatici devono restare in quarantena per 10 giorni e al termine dovranno presentare tampone negativo; i sintomatici devono restare in quarantena 10 giorni di cui gli ultimi tre da asintomatici, al termine anche per loro tampone negativo. Dunque, il calciatore non vaccinato o senza dose booster di certo salterà la gara contro il Cagliari di domenica (ore 18) e quella contro il Lecce di Coppa Italia (20 gennaio), possibile il rientro nella trasferta di Empoli (23 gennaio). La notizia positiva è che avrà a disposizione il green-pass rafforzato che lo equiparerà ai vaccinati, gli permetterà di viaggiare con la squadra e di soggiornare negli hotel.

Probabile formazione Roma, emergenza in difesa

Il reale problema per la Roma, però, è a stretto giro perché contro i sardi Mourinho non avrà a disposizione Ibanez, Cristante (entrambi squalificati), Smalling (indisponibile) e probabilmente Karsdorp (indisponibile). Dalle foto pubblicate sul sito della società appare evidente che gli ultimi due non hanno preso parte alla seduta, ma non è escluso che l’olandese possa recuperare in extremis. Torna, invece, Zaniolo: oggi si è allenato e sarà titolare nella sfida contro la squadra di Mazzarri, dopo aver mancato il match con la Juventus. Già pronto anche Sergio Oliveira arrivato oggi a Roma e Maitland-Niles buttato nella mischia domenica sera. Contro il Cagliari, dunque, Mourinho confermerà la difesa a quattro formata da Maitland-Niles, Kumbulla, Mancini e Vina, a centrocampo la coppia inedita Veretout-Oliveira, sulla linea della trequarti Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan e in attacco Abraham.