Protocollo anti-Covid, c'è l’ok è definitivo: partite rinviate con nove positivi su 25

Ogni tessera è scivolata al proprio posto. E anche il calcio adesso può, finalmente, poggiare sui muri maestri di un sistema di regole che certo eviteranno il crollo totale della grande casa durante le ondate del Covid. Innanzi tutto va detto che da ora una squadra sarà fermata in via pressoché automatica se avrà nove (o più) calciatori positivi in contemporanea. Poi bisogna sapere che i nove contagiati saranno conteggiati nel perimetro di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati