Se a Barcellona potessero esprimere un desiderio, sarebbe sicuramente quello di replicare quella remuntada clamorosa del 2017 in cui i blaugrana recuperarono il 4-0 contro il Psg. Saranno ancora i francesi gli avversari di domani nel ritorno degli ottavi di Champions, e il risultato da replicare simile, visto il 4-1 del Camp Nou. Ma Barça e Psg sono in momenti completamente diversi rispetto a quattro anni fa e Pochettino lo sa: «Abbiamo pieno rispetto per loro, sappiamo che sarà una partita difficile e dobbiamo giocare come, se non meglio, di quanto abbiamo fatto a Barcellona. Vogliamo essere pronti ad attaccarli, è così che l'abbiamo preparata. Per meritarci il passaggio del turno dovremo dare il massimo, essere completamente concentrati». Pochettino non avrà Neymar, infortunato, e Moise Kean, positivo al coronavirus. A disposizione invece Alessandro Florenzi.

Koeman: «Nel calcio niente è impossibile»

Superate le elezioni, che hanno visto trionfare Laporta, Ronald Koeman sogna l'impresa: «Nulla è impossibile nel calcio. Siamo forti e proveremo a dimostrarlo ancora una volta. Ho già l'undici titolare in testa, con questo gruppo di 22 giocatori possiamo adottare qualsiasi sistema. Battere il Siviglia in Coppa del Re ci ha dato fiducia ma qui partiamo da un 4-1 di svantaggio contro una squadra forte, che vuole arrivare fino in fondo alla Champions League. Ma noi scendiamo sempre in campo per vincere e speriamo di rendergli la vita difficile. Messi? Non so se ci siano più possibilità che Leo rinnovi - conclude Koeman - ma so che ha un passato in comune con Laporta e questo è positivo. Per noi è importante avere un presidente come lui, che trasmette molta fiducia ai giocatori».

