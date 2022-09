Un debutto difficile. E senza Pogba e Di Maria, i colpi pregiati dell'ultimo mercato. La Juventus apre il proprio cammino in Champions League a Parigi, contro Messi, Neymar e Mbappé. Che a differenza di quello che hanno fatto vedere fno al momento i bianconeri in campionato, hanno iniziato alla grande in Francia.

La sensazione è che sia una squadra diversa rispetto a quella allenata da Pochettino, assai più compatta, con idee precise e con la voglia di chiudere immediatamente il discorso in Ligue 1 per concentrarsi sulla Coppa. Insomma, servirà la migliore Juventus della stagione per cercare di uscire indenni dal Parco dei Principi. Anche perché le assenze per Allegri sono pesantissime. Così pesanti che il tecnico potrebbe passare a tre dietro e affidarsi a Milil e Vlahovic insieme davanti. Le sensazioni della vigilia sono queste.

PRIMO TEMPO

41' Juve in possesso palla da un poco di tempo. Ma altamente sterile. L'unico che prova l'inserimento è Miretti, ma fino ad ora mai è stato servito alle spalle della difesa parigina. Che gioca alta, e dà la possibilità ogni tanto di poter cercare la giocata profonda.

34' Impreciso il destro di Vitinha: apparecchia Messi, dopo un anticipo di Hakimi su Miretti, ma il centrocampista spara alto.

32' La Juve ci prova, almeno a creare qualcosa, alzando leggermente i ritmi. Ma la squadra di Allegri non riesce a creare nulla dalle parti di Donnarumma. Al momento solamente quell'azione di Milik dove il portiere del Psg si è superato.

24' Animi caldi a Parigi e scintille tra Sergio Ramos e Paredes, compagni di squadra fino a pochi giorni fa dopo un contrasto deciso di Bremer su Mbappé, che si becca anche il giallo. Lo spagnolo non ci sta e si avvicina nella zona del contatto e spinge l'argentino: ammonito pure l'ex Real Madrid.

22' GOL PSG: Altra categoria, Mbappé. Altra categoria. Questa volta con l'aiuto di Hakimi, che lo imbecca di prima intenzione, di nuovo con un uno-due, e ancora al volo, in diagonale, da destra verso sinistra, batte l'incolpevole Perin.

19' Miracolo di Donnarumma sul colpo di testa di Milik. Cross di Cuadrado, il polacco anticipa tutti e colpisce a colpo sicuro, colpo di reni dell'ex Milan che d'istinto rinvia. Poi il tacco di Vlahovic e la conclusione imprecisa di Kostic. Ma che occasione per la Juve.

17' Incomprensibile la decisione di Cuadrado, che era dentro l'area di rigore, a destra, e al posto di mettere in mezzo o di puntare l'avversario spedisce indietro, in maniera del tutto incredibile, mettendo in difficoltà Danilo. Fotografato forse il momento della Juventus, non tanto di questa sera, ma in generale fino a questo momento.

12' Pressione alta del Psg che mette in difficoltà la squadra di Allegri, costretta ad alzare il pallone ed a perderne il possesso.

9' Altra occasione per il Psg, di nuovo con Mbappé: stavolta la profondità è trovata dal lancio di Marquinhos, ma l'attaccante non colpisce bene e Perin non ha difficoltà nel bloccare. Ma la Juventus ha rischiato di nuovo.

5' GOL PSG: Magia del Psg, magia di Mbappé. Uno-due con Neymar, che gliela alza sulla corsa: destro al volo del francese che brucia i guanti di Perin, che la tocca ma non può fare nulla. Subito avanti la squadr di Galtier.

2' Buona ripartenza della Juventus, che arriva sul fondo con Kostic che mette in mezzo per Milik, colpo di testa debole sul quale esce Donnarumma.

1' Il primo pallone lo muovela Juventus.

Tutto pronto a Parigi, tra pochissimo in campo Psg e Juventus.

Psg-Juventus, formazioni ufficiali

PSG (3-4-3): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Kimpembe; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappé, Neymar. All. Galtier.



JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.

Dove vedere Psg-Juventus

Psg-Juventus è in programma alle ore 21:00 e sarà trasmessa diretta Tv e in chiaro su Canale 5 e Sky. Gli abbonati del network satellitare potranno vedere la sfida in programma a Parigi sui canali Sky Sport 1 (numero 201 del satellite), Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 252 del satellite).