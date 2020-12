Serata da dimenticare per il Paris Saint-Germain, sconfitto oggi in casa, per 1-0 (gol di Kadewere al 35' pt) dal Lione. Ma a preoccupare il Psg è quanto accaduto nei minuti di recupero, ovvero il brutto infortunio patito da Neymar dopo un'entrata durissima a forbice da parte del connazionale Thiago Mendes. A farne le spese è stato, secondo quanto appreso, la caviglia sinistra, e O Ney ha lasciato il campo in barella, e in lacrime. Preoccupato il tecnico dei parigini Thomas Tuchel: «le condizioni d Neymar sono tutte da valutare, attendiamo il risultato dei controlli». Intanto il Psg ha fuori per infortunio anche Icardi, quindi si ritrova a corto di attaccanti.

Ultimo aggiornamento: 14 Dicembre, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA