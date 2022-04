Il Paris Saint-Germain vince il titolo, ma non riesce a godersi i festeggiamenti fino in fondo perché i tifosi sono delusi. Accade anche questo a una delle squadre più ricche d'Europa, capace la scorsa estate di accaparrarsi sul mercato gente come Donnarumma, Hakimi, Wijnaldum e soprattutto Leo Messi, ma che a parte il campionato - vinto con 4 giornate d'anticipo - ha racimolato delusioni sia in Coppa di Francia che soprattutto in Champions League, eliminata dal Real Madrid con tripletta di Benzema al Bernabeu.

Scippati del titolo lo scorso anno dal Lille, il Psg quest'anno non ha avuto rivali: ben 16 i punti di vantaggio sull'Olympique Marsiglia, in campo domani in trasferta col Reims e ormai lontanissimo. Al Parits è bastato un pareggio 1-1 in casa col Lens, con gli ospiti che sono riusciti a strappare un punto malgrado l'inferiorità numerica per mezz'ora nel secondo tempo. Proprio Leo Messi, tra i più criticati in questa stagione per essere stato il lontano parente del campione visto a Barcellona, ha segnato il gol del vantaggio al 23' del secondo tempo, prima del pari di Jean per il Lens nel finale.

Felicissimo Marco Verratti, unico italiano in campo (Donnarumma, come spesso accaduto quest'anno, era in panchina): «È magnifico. Quando inizi a giocare al calcio sogni di vincere campionati di altissimo livello. È il mio ottavo titolo ed è qualcosa che non avrei mai immaginato quand'ero bambino. Rimarrà sempre nel mio cuore. Non è mai facile vincere, lavoriamo ogni giorno per vivere notti come questa», le sue parole.

Ma la squadra di Mauricio Pochettino, nonostante la conquista della Ligue 1, è stata contestata ancora una volta dagli ultrà, che non hanno digerito l'ennesima débacle in Champions e hanno lasciato lo stadio per protesta quand'era l'ora di festeggiare. «Non capisco il loro atteggiamento, noi ci proviamo sempre a vincere, lo facciamo con il cuore. Siamo persone normali, possiamo passare momenti belli o brutti... - ha detto lo stesso Verratti -. Siamo i primi a voler vincere tutto. So che erano delusi per la sconfitta contro il Real Madrid, ma a un certo punto devi andare avanti nella vita».