Qatar 2022, alcol vietato ai Mondiali? L'idea del tifoso diventa virale

Pronti, partenza, ffzzzz. Dove "ffzzzz" sta per il rumore della lattina aperta allo stadio. Già, ma lattina di cosa? Apparentemente di Coca Cola. In realtà sotto il vestito rosso della bibita analcolica americana si nasconde una New England IPA, una birra per professionisti del tifo da stadio. L'idea, chissà se un fotomontaggio o se realtà lo scopriremo guardando "Un giorno in pretura a Doha", è venuta a un supporter giunto in Qatar per l'inizio dei Mondiali di calcio. Tema già ampiamente affrontato quello del divieto di alcol nel paese musulmano, meno investigato invece quello del come aggirare i controlli delle autorità locali. Su Twitter si è diffusa l'immagine della "birra mascherata", ora che siete davanti alla tv e non avete una squadra per la quale tifare sapete cosa fare. Giocare a "Indovina Drink" e capire dove si nasconde questo tifoso (brasiliano pare) geniale.