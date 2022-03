Le eliminazioni di Colombia e Cile sono state pesanti ma lo step verso gli spareggi del Perù sa di romantico. Soprattutto perché con la nazionale sudamericana gioca l'"italiano" Lapadula che potrebbe portare un po' del nostro Paese alla prossima Coppa del Mondo in Qatar. James Rodriguez e Vidal disperati, agli spareggi con la vincente di Australia-Emirati Arabi ci sarà "La Blanquirroja Los Incas" grazie al quinto posto nel girone delle qualificazioni sudamericane. Così hanno stabilito i risultati dell'ultimo turno. I quattro posti che portano direttamente in Qatar erano già stati assegnati a Brasile, Argentina, Uruguay ed Ecuador.

Portogallo-Macedonia del Nord 2-0, cronaca e tabellino

Il Perù doveva battere in casa il Paraguay che non aveva più nulla da chiedere. Missione compiuta con un 2-0. Al 4' è andato a segno l'italo-peruviano Gianluca Lapadula (attaccante del Benevento), raddoppio di Yoshima Yotun (42'). La quotata Colombia doveva sperare in un passo falso peruviano. La sua vittoria in Venezuela (1-0, gol di James Rodriguez) non è servita ed ha chiuso il girone al sesto posto. Il Cile di Arturo Vidal, a due punti di distanza, era matematicamente in corsa, ma ha perso in casa contro l'Uruguay (2-0, gol di Suarez e Valverde).