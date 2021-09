Partita sospesa, almeno per il momento. La partita tra Croazia e Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2023, si è fermata per un problema all'impianto di illuminazione dello stadio di Karlovac. Le azzurre di Milena Bertolini stavano conducendo, senza problemi, per 4-0, con reti di Gama, Girelli, e doppietta di Valentina Giacinti. Le due squadre però al momento sono negli spogliatoi. E ci dovrebbe essere uno stop di almeno un altro quarto d'ora, prima della decisione definitiva da parte dell'arbitro. Quella che si stava giocando in Croazia era la seconda gara di qualificazioni. A Trieste, venerdì scorso, le azzurre avevano battuto la Moldova per 3-0.