© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Uefa ha tracciato le linee guida: portare a termine i campionati, se fosse necessario anche cambiando format, con l'introduzione quindi dei playoff e dei playout, e nel caso limite di interruzione forzata le Federazioni e le Leghe per decidere le squadre per le prossime coppe europee dovranno basarsi sul merito sportivo di questa stagione e cioè sulla classifica al momento dello stop. Quindi, se la serie A non riprendesse più, e se non si giocasse in più la Coppa Italia, il Napoli, attualmente sesto, sarebbe qualificato direttamente in Europa League. Sarebbero invece tutte da stabilire le formule dei play off scudetto e cioè l'eventuale coinvolgimento solo delle prime quattro (Juve, Inter, Lazio, Atalanta) oppure anche delle altre che seguono in classifica, a cominciare quindi da Roma e Napoli. Una situazione alternativa, che l'Uefa ha preso in considerazione, se i tempi per chiudere i tornei europei fossero troppo ristretti, anche se ieri ha ribadito innanzitutto di puntare sulla ripresa e la conclusione dei campionati, della Champions e l'Europa League.Due le ipotesi: la prima è che i tornei nazionali si concludano entro il 3 agosto per completare le coppe europee in tutto agosto, l'altra che i campionati e le coppe riprendano in contemporanea. E intanto il comitato esecutivo dell'Uefa ha sbloccato immediatamente 70 milioni di euro a favore dei club per i pagamenti dei compensi relativi al loro contributo alle competizioni delle squadre nazionali per le qualificazioni europee e la Nations League per il periodo 2018-2020 (ne beneficeranno 676 squadre delle 55 federazioni). «Iniezione di liquidità necessaria in un momento di minaccia esistenziale», ha detto Andrea Agnelli, numero 1 dell'Eca.Il Governo ufficializzerà a breve la data della ripresa degli allenamenti, al momento l'ipotesi più probabile è quella dell'ok alle sedute individuali dal 4 maggio e a quelle collettivi dal 18. Il campionato di A, quindi, potrebbe ripartire intorno al 10 giugno per concludersi con turni infrasettimanali a inizio agosto. E sulla ripresa dell'attività, il presidente Figc Gravina adotterà nelle prossime ore, d'accordo con tutte le componenti federali, una delibera per posticipare al 2 agosto la fine della stagione sportiva (prevista al 30 giugno).«Il mondo del calcio sta lavorando incessantemente e in maniera responsabile per trovare soluzioni concrete e sostenibili alla crisi generata dal Covid-19, comprese quelle necessarie e indispensabili per salvaguardare le competizioni 20/21. Anche per questo merita rispetto, invece di essere strumentalmente utilizzato per polemiche destituite di qualunque fondamento», le parole del presidente della Figc. Un botta e risposta quello di ieri tra Gravina e Malagò. «Meglio avere la certezza di un piano alternativo che non è il massimo ma rappresenta un punto fondamentale, che invece scommettere tutto su un campionato che si riapre ma soprattutto sulla certezza di un campionato che finisce», aveva detto il numero uno del Coni riservando un affondo alla Figc sul protocollo consegnato a Spadafora. «Il calcio ha fatto il protocollo per conto suo. E allora si sta giocando una partita per conto suo: è legittimo, loro facoltà farlo, ma è normale che io lo debba evidenziare». E Gravina ha replicato. «Ringrazio il ministro Spadafora per l'attenzione riservata nella riunione, durante la quale è stato spiegato approfonditamente qual è il nostro approccio: tornare a giocare in sicurezza. Confermando quanto affermato e animati dal consueto spirito di collaborazione, sarà mia cura inviare al Coni il protocollo che abbiamo realizzato, restando a disposizione per eventuali preziose indicazioni».