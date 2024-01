Quincy Promes rischia 9 anni di carcere. «Ha importato 1300 chili di cocaina»

La Procura olandese ha chiesto 9 anni di carcere per Quincy Promes. A riportarlo è Vötbalzone, l'accusa ai danni del giocatore sarebbe quella di traffico di sostanze stupefacenti. Nello specifico, l'ex Ajax avrebbe importato poco più di 1300 chili di cocaina. Continua il periodo negativo per il calciatore che già nel 2020 era sospettato di tentato omicidio per aver accoltellato il cugino durante una festa privata. Per Marylio V., co-indagata del calciatore, di anni ne sono stati chiesti 8. A farne le veci durante il processo sono stati i legali del calciatore che hanno negato qualsiasi suo coinvolgimento nel traffico di droga. Per evitare la condanna, però, Promes sta aspettando di ottenere il passaporto russo forte dell'assenza di un mandato di estradizione dalla Russia da parte dell'Olanda.