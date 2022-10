Napoli, anche il Liverpool può fare festa: 7-1 al Rangers e Ottavi vicini

Il Napoli batte l’Ajax ma guarda anche al Liverpool, avversaria numero uno ora nel Gruppo A per giocarsi il primo posto della mini classifica europea. I Reds di Jurgen Klopp hanno vinto in scioltezza a Glasgow contro i Rangers con un largo 7-1 trascinati da Firmino e Salah e si prendono un passo importante verso la qualificazione agli Ottavi di Champions League. Basterà ora un punto ai Reds per potersi guadagnare il passaggio de turno.

La classifica

Napoli 12

Liverpool 9

Ajax 3

Rangers 0