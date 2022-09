Rangers-Napoli, abbraccio ultrà: «Siamo profondamente rattristati»

Lasciati a casa all'ultimo minuto, o quasi. I tifosi napoletani già pregustavano la possibilità di essere sulle tribune dell'Ibrox Stadium per sostenere la squadra di Luciano Spalletti nella seconda gara di Champions League ma la decisione Uefa sullo spostamento di 24 ore della gara ha cambiato i piani. Nelle ultime ore, sono state numerose le manifestazioni di solidarità da altre tifoserie: la prima è arrivata dai tifosi del Bayern Monaco durante il match di ieri sera contro il Barcellona: «Match cancellati o rinviati all’ultimo minuto per la morte di un Reale? Rispettate i tifosi!» si legge dallo striscione spuntato ieri in Germania.

E poi la Scozia, anche i tifosi Rangers hanno comunicato la loro posizione riguardo il caso delle ultime ore. «Il divieto ai tifosi di recarsi in trasferta è fonte di profondo rammarico dato che non vedevamo l'ora di accogliere i tifosi del Napoli» si legge dai volantini circolati in città e in rete in queste ore «Siamo anche profondamente rattristati dalla restrizione ai tifosi dei Rangers in visita allo stadio Maradona per la partita di ritorno, per motivi di integrità sportiva. Questo ci ha privato della possibilità di visitare la tua città leggendaria e provare una delle arene più appassionate del calcio europeo. Ci auguriamo che il buon senso possa prevalere per darci l'opportunità di incontrare voi napoletani nella vostra famosa città».