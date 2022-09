Rangers, van Bronckhorst: «Fino all'espulsione noi all'altezza»

Sperava in una serata migliore Giovanni van Bronckhorst, ma anche stasera i Rangers Glasgow devono registrare una sconfitta bruciante che li lascia a zero punti in Champions League. «Fino all'espulsione abbiamo giocato bene, abbiamo dato tutto in campo e abbiamo avuto le occasioni per segnare. Poi è stato difficile e abbiamo comunque parato due rigori. Dopo il gol dovevamo attaccare assolutamente e ci abbiamo provato» le parole dell'allenatore olandese.

«Stiamo crescendo, se paragoniamo questa gara a quella con l'Ajax, oggi abbiamo fatto meglio: siamo stati più veloci e abbiamo imparato dagli errori» ha spiegato van Bronckhorst, adesso atteso dal doppio confronto proibitivo contro il Liverpool. «Il Napoli è una squadra straordinaria, non era facile, eppure abbiamo tenuto testa fino all'espulsione. Poi dopo il gol è chiaramente cambiato il nostro gioco».