Rangers, van Bronkhorst e il Maradona: «Diego idolo, domani partiremo forte»

Al Maradona con nulla da perdere, i Rangers Glasgow arrivano a Napoli per onorare la Champions League fino all'ultima giornata e provare magari a insidiare l'Ajax per prendersi il terzo posto nel girone A. «È un periodo difficile per noi, il modo migliore per uscirne è vincere. Affronteremo una squadra forte in uno stadio importante, che vince da undici partite di fila. Daremo il meglio» le parole di Giovanni van Bronckhorst, allenatore degli scozzesi che al momento sono fanalino di coda nel gruppo «Il Napoli è partito fortissimo, hanno fiducia in quello che stanno facendo. Dovranno essere bravi a mantenere questo stato di forma anche dopo la sosta per il Mondiale, ma credo potranno fare bene anche dopo il girone».

«Sarà una sfida importante per dare prova del nostro valore. Servirà personalità per questa sfida, affrontiamo una squadra forte ma non dovremo avere paura per portare a casa il risultato migliore. Vogliamo essere solidi in difesa e sfruttare tutte le occasioni che avremo. Se pensiamo solo a difenderci non ne usciremo con punti. Dobbiamo partire forte dal primo minuto» ha continuato l'allenatore olandese, felice di giocare al Maradona «Ho incontrato Diego due volte nella mia vita, è bello giocare nello stadio che oggi porta il suo nome, è uno dei miei idoli». Con lui in conferenza anche Scott Arfield: «I risultati parlano chiaro, non siamo stati abbastanza bravi fin qui. Dobbiamo metterci alle spalle questo periodo e dare il meglio. Non dobbiamo avere paura del Napoli, ma rispettarli: abbiamo ancora altre opportunità e daremo il massimo».