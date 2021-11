Manchester United, Ralf Rangnick è il nuovo allenatore ad interim

Ralf Rangnick è il nuovo allenatore del Manchester United. Lo ha reso noto il club con un comunicato ufficiale. L'accordo è stato siglato fino al termine della stagione. In attesa dei documenti necessari, Michael Carrick resterà alla guida della prima squadra. Al termine della stagione Rangnick resterà nel club con il ruolo di consulente per altre due stagioni.

Welcome to Manchester United, Ralf Rangnick 🔴🇩🇪#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 29, 2021

Rangnick, 63 anni, ha lasciato la sua posizione di capo dello sport e dello sviluppo alla Lokomotiv Mosca per assumere il ruolo fino alla fine della stagione. Si dice che al termine dell'incarico Rangnick potrebbe rimanere al club per altri due anni in un ruolo di consulenza. Lo United ha in programma di prendere alla fine della stagione il tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino apparentemente ancora la prima scelta, con anche l'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag in corsa.

Solskjaer è stato licenziato come allenatore dello United domenica 21 novembre quando lo United, ottavo in Premier League, ha chiarito che inizialmente avrebbe cercato di assumere un sostituto ad interim. Rangnick ha già allenato Hannover, Schalke, Hoffenheim e RB Lipsia.