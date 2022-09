Raspadori, balletto trap con Zerbin: l'esultanza dopo il gol in Nazionale

Secondo gol di fila in Nazionale per Giacomo Raspadori, che dopo la rete all'Inghilterra sa lasciare l'impronta anche contro l'Ungheria. Al termine della celebrazione con i compagni in campo, l'attaccante del Napoli è andato in panchina a festeggiare anche con Alessio Zerbin, compagno di squadra nel club, per un balletto trap nato proprio tra un allenamento e l'altro nel club e portato anche in Nazionale.