Gol di Giacomo Raspadori o autorete del difensore avversario? Al minuto 14' di Italia-Lituania una conclusione del giovane attaccante del Sassuolo è finita in rete dopo la deviazione del lituano Edgaras Utkus. Raspadori ha esultato per quello che credeva fosse il suo primo gol con la maglia dell'Italia, ma la regola non lascia scampo: se la deviazione risulta decisiva, facendo finire in rete un pallone che altrimenti non avrebbe centrato lo specchio, allora si tratta di autorete.

E, a giudicare dalle immagini, sembra proprio che il tiro del numero 9 azzurro non sarebbe finito in porta senza la deviazione di Utkus. La Uefa ha infatti assegnato l'autogol. Poco male per il bomber classe 2000: Giacomo Raspadori è riuscito a mettere a referto la sua prima rete pochi minuti dopo, al 24'. E quella non potrà togliergliela nessuno.