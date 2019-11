- cori razzisti e multe se le società non cedono alle loro richieste, come nel caso dell'inchiesta sulla curva Juve - le società hanno esimenti e attenuanti se si attrezzano per una fattiva azione di prevenzione e controllo per individuare i singoli responsabili dei cori, due o cento che siano, e bandirli dagli stadi. Per questo, Gravina ha espressamente parlato del radar sonoro, per il quale però resta al momento l'ostacolo della violazione della privacy, da abbinare al riconoscimento facciale già attivo in alcuni stadi (l'Olimpico) e a disposizione del Gos per i problemi di ordine pubblico. L'Udinese lo ha testato per una gestione diretta, come avviene in Inghilterra dove gli stadi sono di proprietà e chi ha atteggiamenti razzisti viene individuato e radiato dal proprio club nel giro di 24 ore.Per questo la: l'obiettivo è consentire ai club di far uso delle telecamere ai tornelli e di quelle puntate sugli spalti anche per i comportamenti non di rilievo penale, ma disciplinare. Il passo successivo è appunto il radar delle voci: uno strumento in mano all'antiterrorismo, in grado di captare le conversazioni a distanza e quindi in primo luogo di stabilire se e quanti cori razzisti vi siano, superando così l'ostacolo della percezione da parte degli ispettori federali. L'idea Figc era testare lo strumento a Italia-Grecia, lo stop è stato determinato dai vincoli alla privacy. Si riproverà per Italia-Armenia del 18 novembre a Palermo, superando l'ostacolo Antitrust: ma che sia primo o poi, la Figc intende fare da apripista per i club.