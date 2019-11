​Il problema del razzismo nel mondo dello sport «mi preoccupa moltissimo, infatti stiamo lavorando sia a campagne di sensibilizzazione ma soprattutto a cambiare anche alcune norme e farne di nuovo perché come Stato non dobbiamo dare nessun alibi né alle società sportive, né ai tifosi, né a nessun cittadino che attraverso lo sport vuole manifestare forme di razzismo. Credo che entro la fine dell'anno potrò proporre anche dei cambiamenti di alcune norme importanti». Lo ha detto Vincenzo Sapadafora, ministro per le Politiche giovanili e lo sport, a margine della festa del quotidiano «il Foglio» in corso a Palazzo Vecchio a Firenze. Ultimo aggiornamento: 13:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA