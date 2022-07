Lunedì 11 luglio il Clinic Real Madrid al campo Due Palme di Agnano

Inizia lunedì 11 luglio il clinic del Real Madrid al campo Due Palme ad Agnano, dove si allenavano le giovanili del vecchio Napoli. Lo stage che durerà fino a venerdì 15 è realizzato in collaborazione con la società napoletana Ssd Europa. E' stato registrato il sold out per questo stage (costo di iscrizione 299 euro, più 10 euro se si vuole partecipare a un corso di spagnolo), riservato a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni, con due sedute di allenamento quotidiane a cura dei tecnici della Fundacion Real Madrid Clinics.

Previsti altri appuntamenti in Campania dopo quello al campo Due Palme di Agnano, dove il Napoli conquistò nel 1984 lo scudetto Allievi con la squadra che era guidata in panchina da Riccardo De Lella e in campo da Ciro Ferrara.