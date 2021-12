Brutte notizie per il Real Madrid, che dovrà fare a meno di due titolari da qui a fine stagione. La società spagnola con un comunicato ufficiale ha annunciato la positività al Covid di Marcelo e Modric, in stato di quarantena. «Il Real Madrid CF comunica che i nostri giocatori Marcelo e Luka Modrić sono risultati positivi al test per il COVID-19». Una tegola per il Real e un filo di preoccupazione anche per l’Atletico Madrid, affrontato nell’ultimo turno di campionato con il centrocampista croato in campo per tutti i 90 minuti. Gli spagnoli agli ottavi di Champions affronteranno il PSG, ma per febbraio i due giocatori saranno già tornati a disposizione di Ancelotti.