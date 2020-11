È il difensore brasiliano Eder Militao il calciatore del Real Madrid risultato positivo al Coronavirus. È stato lo stesso club campione di Spagna, e domani avversario dell'Inter in Champions, con un comunicato, a rendere noto il nome del calciatore. La nota del Real, inoltre, informa che non ci sono altri casi di positività nella squadra. Questa mattina Zinedine Zidane e i suoi sono stati sottoposti ad altri tamponi e, almeno per ora, non risultano altri contagiati.

Ultimo aggiornamento: 13:48

