Il velo si leverà ufficialmente nel 2024, ma ormai i lavori di rifacimento dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid sono completati. L'impianto madrileno esordirà in questa stagione e accompagnerà anche il Napoli di Rudi Garcia, che affronterà le merengues dell'ex Carlo Ancelotti in Champions League. La sfida si giocherà in Spagna il 29 novembre prossimo.