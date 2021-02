Quella del Real Madrid a Bergamo domani sera, per l’andata degli ottavi di Champions contro l’Atalanta, non è proprio una trasferta fortunata. Zinedine Zidane non avrà a disposizione Benzema, Sergio Ramos, Hazard, Carvajal, Fede Valverde, Militao, Odriozola, Marcelo e Rodrygo. La formazione è obbligata. Inoltre, ci sono anche cinque canterani: i difensori Miguel e Chust, i centrocampisti Blanco e Arribas, l’attaccante Hugo Duro.

Gara. «Sappiamo la partita che ci aspetta, sappiamo da dove veniamo. Abbiamo lavorato bene, dovremo raccogliere un buon risultato, siamo impegnati e concentrati».

Finale. «Noi abbiamo esperienza, speriamo di arrivare fino alla finale. Abbiamo tutta l’intenzione di farlo, il Real Madrid è così: scendiamo in campo per vincere. Sappiamo bene che ci sarà anche una partita di ritorno, ma siamo concentrati su domani».

Situazione Real. «Questo è quello che passa il convento, ma lo sapevamo anche a inizio stagione. Non dobbiamo farci condizionare, ma conosciamo i nostri punti di forza. Dovremo provare in tutti i modi a mettere in campo tutto ciò che abbiamo».

Pareggio. «Se firmerei per un pari? No, si scende in campo per vincere».

Obiettivo. «Per noi è una partita diversa, non conosciamo il nostro avversario. Dobbiamo adattarci a questo tipo di gioco che ha l’Atalanta».

